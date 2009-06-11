Donau-Rat aus Taufe gehoben

Die Erklärung ist nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Bemühungen von EU-Regionalkommissarin Danuta Hübner um eine "Donaustrategie" zu sehen. Im Übrigen wollen Ungarn und Deutschland eine enge Kooperation der Donauanrainer im Europäischen Rat forcieren.



Konkret soll eine Zusammenarbeit auf den Gebieten Jugendaustausch, Kooperation von Kommunen und Regionen, Wirtschaft und Infrastruktur, Wissenschaft und Bildung, Umwelt, Kultur und Tourismus stattfinden. "Die Entwicklung einer Donauraumstrategie ist wohl unsere vornehmste Aufgabe", betonte Häupl.



Zuvor hatte Ivo Gönner, Oberbürgermeister von Ulm, darauf verwiesen, dass "wir künftig deutlicher machen müssen, dass wir in den Städten es sind, die europäische Integrationsarbeit leisten". Österreichs Ex-Vizekanzler Erhard Busek sagte, man müsse stets bedenken, wohin ein Fluss führe. Im Falle der Donau ergebe sich eine "verbundene Situation mit der Schwarzmeerregion".