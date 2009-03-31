Dörfler ist Kärntner Landeshauptmann

SPÖ und Grüne enthielten sich ihren Stimmen. | Klagenfurt. Gerhard Dörfler ist am Dienstag im Kärntner Landtag erneut zum Landeshauptmann von Kärnten gewählt worden. Bereits am 23. Oktober war er zum Nachfolger Jörg Haiders gekürt worden. Der BZÖ-Politiker erhielt die Stimmen des BZÖ und der ÖVP und kam somit auf 23 von möglichen 36 Stimmen.
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Die Mandatare der SPÖ und der Grünen enthielten sich ihrer Stimmen, zogen aber nicht aus dem Plenarsaal aus. Das Manöver hätte die Wahl lediglich verzögern können.
Bereits im Vorfeld der konstituierenden Sitzung nach der Landtagswahl vom 1. März hatten sich BZÖ und ÖVP auf eine Koalition und ein umfassendes Regierungsprogramm geeinigt.