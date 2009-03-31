Dörfler ist Kärntner Landeshauptmann

Die Mandatare der SPÖ und der Grünen enthielten sich ihrer Stimmen, zogen aber nicht aus dem Plenarsaal aus. Das Manöver hätte die Wahl lediglich verzögern können.



Bereits im Vorfeld der konstituierenden Sitzung nach der Landtagswahl vom 1. März hatten sich BZÖ und ÖVP auf eine Koalition und ein umfassendes Regierungsprogramm geeinigt.