Dosen mit Freizeitwert

Was ursprünglich eine Marketing-Idee war, hat sich im Lauf der Jahrzehnte zu einer Kultur mit eigenen Regeln entwickelt. Die Verkaufsparty bietet vor allem Frauen einen Anlass zur Geselligkeit, und außerdem gibt es in der Tupper-Welt sogar Aufstiegschancen: "Thema" war dabei, als eine "Gastgeberin" zur "Gruppenberaterin" befördert wurde - feierlicher kann es beim Karrieresprung eines Ministerialbeamten auch nicht zugehen. Das war interessant zu sehen, zumal der Bericht darüber nicht herablassend ironisch war, sondern ernsthaft informativ.



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