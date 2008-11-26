Downloads überholen CDs

Der Musikkonzern Warner Music Group hat seinen Gewinn im vierten Geschäftsquartal steigern können und damit die Erwartungen der Analysten an der Wall Street übertroffen. Bei seinem Label Atlantic Records übertraf der Verkauf von Downloads erstmals den der CDs, was als wegweisend für die Musikindustrie gilt.



Der Umsatz mit Downloads stieg bei Atlantic um 51 Prozent, bei Warner Music betrug der Download-Anstieg insgesamt 28 Prozent.