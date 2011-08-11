Drei Fälle, ein Signal

Was haben Cesar Cielo, Liu Jing und Alberto Contador gemeinsam? Sie alle sind Spitzensportler, die zwei erstgenannten Schwimmer, Contador Radfahrer, hochdekorierte Aushängeschilder ihrer Länder - und sie alle fielen in der jüngeren Vergangenheit bei Dopingtests durch. Aber man will ja nicht so sein. Also dürfen sie alle weitermachen. Weltmeister Cielo wurde vom brasilianischen Verband freigesprochen, der Weltverband blitzte mit seiner Klage vor dem obersten Sportgerichtshof CAS ab. Contador wurde von den Spaniern freigesprochen, die CAS-Verhandlung steht noch aus. Auch der chinesische Verband beließ es nun bei Liu bei einem Fingerzeig.



Freilich sind die Fälle unterschiedlich gelagert. Ein gemeinsames Signal senden sie aber doch, so quasi unter dem Motto "eh wurscht". Verheerend, wenn das die neue (Anti-)Dopingpolitik ist.