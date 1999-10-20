Drei neue Kompetenzzentren in der Wirtschaftskammer Burgenland

"Aufgrund zahlloser Gespräche mit Unternehmern im Land wissen wir, wo der Schuh drückt, und können so mit unseren Dienstleistungen am Puls der Zeit sein", berichtet Kammer-Präsident Franz



Kröpfl: "In der Wirtschaft bedeutet bekanntlich schon Stillstand Rückstand. Und genauso wie die Wirtschaft einem stetigen Wandel unterworfen ist, ändert sich natürlich auch das Anforderungsprofil an



die Leistungen der Wirtschaftskammer ständig." Besonders Wirtschaftstreibende wären in immer stärkerem Ausmaß mit einer Vielzahl komplizierter Rechtsvorschriften konfrontiert und würden



praktisch täglich Gefahr laufen, unbewußt gegen Gesetze oder andere Vorschriften zu verstoßen.



Die WK Burgenland habe schon bisher rechtliche, betriebswirtschaftliche und betriebstechnische Hilfestellungen und Beratungen geboten. "Bei unseren Überlegungen sind drei sehr herzeigbare Produkte,



nämlich die Kompetenzzentren der WK Burgenland herausgekommen. Dort wurden Leistungen gebündelt, ,Ladenhüter' eliminiert und ,Renner' aufgewertet", erklärt Bubits. Dabei sei es vor allem darum



gegangen, besonders nachgefragte Leistungen aufzunehmen wie Coaching für JungunternehmerInnen, intensive Betreuung bei Betriebsanlagenverfahren und Rechtsschutz für UnternehmerInnen.



Die Kompetenzzentren bieten bei rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und -technischen Problemen Unterstützung bis zur Beistellung von Vertragsanwälten bei arbeitsgerichtlichen Verfahren.



Dementsprechend liegen die Schwerpunktthemen auf Gründer-Service, Rechts- und Betriebsanlagenservice sowie Arbeits-und Sozialrechtsservice.



Information: WK Burgenland, Robert Graf Platz 1, 7000 Eisenstadt, Tel.: 02682/695, Fax: 02682/695-105, Internet: ww.wk.or.at/wkbgld