Drei Säulen zum Erfolg

"Produkte sind auf Grundlage ihrer Fähigkeiten im Grunde genommen kaum mehr zu unterscheiden", ist Newerkla im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" überzeugt. Dies behindere jedoch ihren wirtschaftlichen Erfolg. Erst der emotionale Wert im Verein mit ihrem Image mache dagegen die verschiedenen Produkte wieder unterscheidbar, attraktiv - und damit erfolgreich.



Drei Säulen sind es, die aus Sicht Newerklas zum Erfolg führen: Analyse, Beratung und Ausbildung. Aufbauend auf seiner "Erfolgsformel" bietet er in seiner eigenen Forschungswerkstätte Seminarmodule an, die Anleitung zu einer erlebnisorientierten Kommunikation geben.



Mit seinem Erlebnismarketing-Unternehmen berät er traditionelle Unternehmen aus der Banken-, Versicherungs- und Tourismusbranche, wie sie ihre Produkte an das geänderte Konsumverhalten der Kunden adaptieren können. Diese geben vielleicht nicht unbedingt weniger Geld aus, sicher aber bewusster, so Newerkla.