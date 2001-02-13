Dreimal Prädikat sehenswert

Warum verkommt manche Gesprächsrunde nicht zur jämmerlichen Talkshow? Vielleicht deshalb, weil der Moderator seine Sache versteht und möglichst wenige der obligaten Stars aus Film, Funk & Fernsehen eingeladen worden sind. Stattdessen Leute, die zu Sachen wirklich etwas zu sagen wissen. Zeuge solch einer zivilisierten und Gewinn bringenden Runde wurden wir einmal mehr am Freitag im "Nachtcafé" bei Südwest. Da ein Gesprächsleiter, Wieland Backes, der sein Geschäft ganz locker im Griff hat und versteht; dort kompetente und - jeder auf seine Art - eloquente Gäste; und in der Mitte jenes Thema, das uns wohl oder (eher) übel im Moment am unangenehmsten aufstößt. Ob der alte weise Kämpe Carl Amery, die glühend engagierte Hillu Schröder, 1A-Koch Johann Lafer oder ein bekehrter Bio-Bauer: Man sprach miteinander und teilte sich solcherart uns mit.



Ähnlich gutes altes Fernsehen liefert so manches Magazin. Am Samstag ist das vor allem "Alpen-Donau-Adria". Günther Ziesel moderierte kurz & bündig. Wir waren Gast bei den "Alpen-Adria-Jugendspielen" im oö. Salzkammergut, delektierten uns an der Farbenpracht des Karnevals in Rijeka, erfreuten uns an den Fotos und dem Angesicht der jugendlich gebliebenen Inge Morath und zuckelten per Bahn auf den Aussichtsberg Monte Generoso im Tessin. Alles zusammen ein entspannender Genuss, weil im schönsten Sinn auf althergebrachte und bewährte Art serviert. Wir bleiben bei ORF 2. Geradezu einladend, ja verführerisch hat Augustine Woess das "Österreich-Bild" über die Wiener Volkshochschulen gestaltet. Wie beiläufig, ja lieblos könnte so ein "Kraut & Rüben"-Feature ausfallen. Wir erlebten - bestens informiert und amüsiert - das Gegenteil. Es war Sonntags-TV in "Fenstergucker"-Qualität. Wir Älteren wissen, was das heißt.