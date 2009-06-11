Drittklassige Europameister

Jetzt versucht der Verband offenbar sich auf anderem Weg zum Europameister zu krönen und es dürfte gelingen. Sollte die Ligenreform durchgehen und Österreich eine neungleisige dritte Liga bekommen, ist man zumindest auf diesem Gebiet Europameister. Kein anderes Land in Europa leistet sich neun dritte Ligen mit dann rund 140 Drittligisten. Nicht die kleinen, nicht die großen, auch die mittleren nicht, ungefähr von der Kragenweite Österreichs. Alle kommen mit deutlich weniger dritten Ligen aus. Aber was wissen schon die anderen? Sicher nicht, wie man den Übergang vom Amateur- zum Profifußball gepflegt ruiniert. Aber immerhin sind wir dann Europameister!