Droht Kärnten ein Budgetkollaps?

Laut dem jetzt vorliegenden Entwurf Haiders stehe Kärnten "mit dem Rücken zur Wand", meinte der ÖVP-Chef vor Journalisten. Dies sei "ein Offenbarungseid für die orange Schuldenpolitik". Martinz wies darauf hin, dass die Landesschulden Ende 2005 schon 1,150 Mrd. Euro betragen hätten und weiter steigen würden. Die Nettoneuverschuldung sei laut dem Erstentwurf mit rund 62 Mio. Euro beziffert, während laut langfristigem Budgetprogramm lediglich 45 Millionen vorgesehen seien. 2006 soll der Abgang rund 78 Mio. Euro betragen.



Der Haushaltsplan, so Martinz, werde nur im Falle massiver Einsparungen sowie Zuschüssen aus der Landesholding halten. Nicht erfüllbar würden aber die Maastricht-Kriterien sein. Ebenso sei im Entwurf "kein Cent" für den Neubau des Klagenfurter LKH enthalten, behauptete der ÖVP-Landesrat.