Druckkrise: Bürgschaft für Heidelberger

Die Tageszeitung Mannheimer Morgen berichtet unter Berufung auf Regierungskreise in Stuttgart, die Bürgschaft solle nach dem Willen der Bundesregierung zwischen Bund und dem Land Baden-Württemberg geteilt werden. Dies stoße bei der Landesregierung auf Ablehnung, da das Gesamtvolumen für Landesbürgschaften in Baden-Württemberg auf 500 Millionen Euro begrenzt sei. Das Verluste schreibende Unternehmen habe sich nicht dazu äußern wollen.



Ein Sprecher der baden-württembergischen Landesregierung sagte, er wisse nichts von einem Bürgschaftsantrag des Unternehmens. Das für Bürgschaften zuständige Stuttgarter Wirtschaftsministerium wollte sich dazu nicht äußern.



Wie Analysten mitteilen, ist der Weltmarkt für Druckmaschinen praktisch zusammengebrochen. Der Weltmarktführer Heidelberger hatte Anfang April Entlassungen angekündigt. Das Unternehmen will sich von 5.000 der weltweit 20.000 Beschäftigten trennen.



(Quellen: Reuters u. a.)