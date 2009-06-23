Dubai, die Stadt der Zukunft

Das Magazin "hitec" (3sat) ist den neuesten technologischen Entwicklungen auf der Spur. Am Montagabend wurde die Wüstenstadt Dubai vorgestellt, die derzeit zur glitzernden Metropole ausgebaut wird. Kunsteisbahnen und Skipisten in klimatisierten Hallen sind das sinnfälligste Symbol dafür, dass die Stadtplaner und Ingenieure alles versuchen, um den kargen natürlichen Gegebenheiten zu entkommen.



Die interessante Dokumentation zeigte allerdings auch die Schattenseiten dieses technologischen Kraftakts: Umweltfreundlich ist das alles nicht, was da mit hohem technischen Aufwand hochgezogen wird. Und menschenfreundlich ist es auch nur für Zahlungskräftige. Die schlecht bezahlten Bauarbeiter dagegen hausen in Containern am Stadtrand.