Duell um Platz zwei an "Gio"

Hahn löste erst im Sommer Alfred Finz als Wiener Parteiobmann ab. Er setzte eine Verjüngung des Teams durch. Umworben wurde ein junges, urbanes Publikum. Andererseits holte er mit Ursula Stenzel (60) und dem Journalisten Franz Ferdinand Wolf (58) zwei Personen auf seine Liste, die den Altersdurchschnitt wieder hoben.



Der 1957 geborene Wiener und promovierte Philosoph gab für die Politik 2003 eine gut dotierte Managerfunktion auf. Damals wurde er nichtamtsführender Stadtrat. Erst im Vorjahr wurde er neben Finz geschäftführender Parteiobmann. Aber schon damals galt als fix, dass er Spitzenkandidat bei der Wiener Wahl sein würde.



Wie die Grünen, hat auch Hahn den größten politischen Gegener, nämlich die SPÖ, im Wahlkampf nahezu nicht attackiert. Themen wurden bis in die Schlussphase nicht gesetzt. Zuletzt versuchte man noch mit einem Gebührenstopp zu punkten, obwohl jeder wusste dass die ÖVP niemals in der Lage sein würde, das umzusetzen.



Als Hauptgegner wurden die Grünen betrachtet. Ob das für eine etwaige bundespolitische Zusammenarbeit von Vorteil sein wird, bleibt abzuwarten. Auch die ÖVP hat - trotz ihrer christlichen Werte - den radikalen Ausländerkurs Straches nicht thematisiert.