Duft für feine Nasen

Ein ganz besonderes Geschenk ist Parfum. Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder hat eine lange Tradition in der Kreation von Düften, die gleichzeitig auch wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Hauses beigetragen haben. Mit "Intuition" habe man erstmals ein Parfum in Europa geschaffen, sagt Helga Fiala, E. Lauder-Brand Managerin Österreich. Derzeit liege man bei den Verkäufen bereits in zweistelligen Prozentsätzen über Plan. Und das soll sich demnächst auch nicht ändern.