Dumme gesucht

Der Kampf um Marktanteile ist im TV-Bereich hart und gnadenlos. Wer den Weg des Erfolgs einschlagen will, startet meist mit wenigen Worten und viel nackter Haut, wechselt neuerdings zur dialoglastigen Containeratmosphäre, aber da dies allein nicht mehr reicht, besinnt man sich auch im Reality-TV - große Überraschung - auf Quotenförderung durch nackte Haut. Doch da der Mensch auch ein bisschen lachen will, wird zur Abwechslung auch Humor der schrägen und möglichst einfachen Sorte angeboten. RTL2, als Erotik- und Big-Brother-Sender bekannt, hat da eine ganze Reihe von Sendungen, die unter dem Titel "Die dümmsten . . ." für Unterhaltung sorgen sollen. Am Sonntagabend waren diesmal " . . .Verbrecher der Welt" an der Reihe.



Eigentlich wäre der Titel "Cop-TV" angebracht, denn nicht die armen Verbrecher, sondern amerikanische Polizisten erzählen von Straftaten. Dumme Verbrecher sind natürlich immer jene, die sich erwischen lassen. Und so erfuhr man von Einbrechern, die ihre Geldbörse am Tatort zurückließen, von Dieben, die splitternackt erwischt wurden, und wie mit einem Urin-Trink-Trick auch die härtesten Burschen ihre Taten eingestanden. Ob man mit dieser Methode auch die RTL2-Redakteure zur wahrheitsgetreuen Übersetzung der Polizistenschilderung bewegen kann? Denn die Cops berichteten im Originalton brav, dass sich die jeweiligen Ereignisse "one day" oder "weeks ago" abgespielt hätten, bei RTL2 wurde dreist mit "gestern" und "am Sonntag" übersetzt. Oder ist der Titel "Die dümmsten . . ." Omen?