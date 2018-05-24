Dümmer als die Polizei erlaubt

Unbedarfte Drogendealer haben in einer Pariser Vorstadt 67 Kilogramm Haschisch ausgeliefert - und zwar an die Polizei. Die beiden Männer wurden nordöstlich der französischen Hauptstadt gelegenen im Bondy (Département Seine-Saint-Denis) festgenommen.

Laut dem Protokoll wurden Polizistenin einer Zivilstreife von "zwei offenbar wenig erfahrenen Drogenverkäufern" angesprochen, die sie gefragt hätten, ob "die Ware" für sie sei. Die Beamten bejahten und nahmen die Männer prompt mit Hilfe von Elektroschockern fest. Im Auto Wagen der ungeschickten Drogenverkäufer fanden sie zwei Koffer mit dem Haschisch. Die Männern sind in Haft und erwarten ein Verfahren wegen Drogenhandels .