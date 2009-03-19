Dunkler Rauch über Tonga

Laut den Behörden von Tonga besteht zur Zeit keine Gefahr für die Einwohner der zehn Kilometer nordöstlich gelegenen Insel Tongatapu. Die Einwohner in der Inselhauptstadt Nuku'Alofa berichten allerdings von heftigen Erdbeben, die dem Ausbruch vorangegangen seien.



Am Donnerstagabend (MEZ) erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,9 den Inselstaat. Das Zentrum des Bebens lag 209 km südöstlich von Nuku'alofa. Eine Tsunami-Warnung für Tonga und weitere Inseln der Region, darunter Fidschi, Samoa, Niue, Kermadec und Wallis-Futuna wurde nach fünf Stunden wieder aufgehoben. Ob die beiden Ereignisse miteinander in Verbindung stehen, ist unklar.



Flugverkehr umgeleitet



Die Dampf- und Rauchwolken des Ausbruchs werden in Richtung Fidschi geblasen, weshalb Warnungen für den Flugverkehr asgegeben wurden. Agenturen berichten, dass die Air New Zealand bereits Maschinen umgeleitet habe.



http://www.wienerzeitung.at/bilder/artikel/200303TongaVulkan01.gif Eine wissenschaftliche Expedition ist auf dem Weg zu den Inseln Hunga Tonga und Hunga Ha'apai. Diese sind die überseeischen Teile eines östlich und südlich gelegenen Kraters. Mit Ergebnissen der Untersuchung ist allerdings erst in einigen Tagen zu rechnen



Hintergrund



Tonga liegt westlich von Australien an der Datumsgrenze.Das Königreich umfasst zahlreiche Inseln vulkanischen Ursprungs. Im östlich von Tonga gelegenen Tongagraben schiebt sich die Pazifische Platte unter die Australische Platte.



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(Quellen: Reuters, APA, Wikipedia, European Volcanological Society, U.S National Weather Service)