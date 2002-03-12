"Durch die Bank zufrieden"

Messe-Organisator Horst Hundegger ist hochzufrieden. Anhand des verteilten Folder-Materials könne man getrost von 80.000 bis 90.000 Besuchern ausgehen, schätzt Hundegger, der die Messe zusammen mit seinem Kollegen Uli Göttke-Krogmann seit 1995 organisiert. Ein toller Rekord, bedenke man das schöne Wetter am Wochenende, wie Krogmann betont.



"Die 500 Berater an ihren 250 Ständen sind durch die Bank sehr zufrieden", freut sich Krogmann. Vor allem auch das reichhaltige Rahmenprogramm habe bei den Bildungs-Interessierten für viel Interesse gesorgt - in zwei Vortragssälen wurden Konzerte, Sportvorführungen und Vorträge geboten. Fürs nächste Jahr planen beide, das Angebot weiter aufzustocken.



Langfristig wird überlegt, die BeSt auf das Messegelände im Wiener Prater zu verlegen, erzählt Franz K. Theininger, der für die BeSt das Marketing macht und die Homepage betreut. Momentan ist für die Messeorganisatoren jedenfalls eine ruhigere Phase angesagt - bis zum August jedenfalls, wenn die Vorbereitungen für die BeSt 2003 anlaufen.