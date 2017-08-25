Sommerzeit ist Reisezeit. Die Angebote sind vielfältig, da ist man froh um Entscheidungshilfen. Dankenswerterweise gibt es "Institute", wie Victoria Milan, eine Seitensprung-Agentur, die ihren Spam-Charakter listig damit verhüllt, dass sie topseriöse Umfragen verschickt. Eine davon informierte etwa zuletzt darüber, in welchen Ländern die schönsten weiblichen Brüste zuhause sind. Das ist in vielerlei Hinsicht praktisch. Zum Beispiel weil, Dings, fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls stehen an der Spitze der Busen-Hitliste die Däninnen.



Mit diesem wertvollen Wissen ausgestattet, lesen sich die weiteren Sommer-"Studien" gleich viel, Verzeihung, angeregter. Frau Milan berichtete noch über die Länder, in denen Frauen die meisten Orgasmen haben. Auf Platz eins die Belgierinnen, mit der denkwürdigen Begründung: "Belgier sind vor allem für ihre kulinarischen Fähigkeiten bekannt - Schokolade, Waffeln und Fritten sind in der Regel auf der Speisekarte -, aber die Umfrage zeigt, dass die Damen die Kalorien im Schlafzimmer verbrennen durch große Hilfe von Orgasmen und sagen, dass sie 13,86 Mal pro Woche kommen." Tatsächlich eine ambitionierte Zahl, aber bei so viel Waffelverbrauch schlicht unumgänglich. Beeindruckend wird es, wenn man eine weitere "Studie" zu Rate zieht, die bemisst, wie viele Minuten Männer dafür aufbringen, dass es zu so stattlichen Orgasmus-Zahlen kommt. Die Belgier sind da nämlich an vorletzter Stelle, mit nur 21 Minuten. Ob pro Tag, Woche oder Jahr, fehlt leider im sonst so stichhaltigen Bericht. Wahrscheinlich hat den Autor eine dänische Brust abgelenkt.