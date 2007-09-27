Durchbruch zum Erfolg in 100 Tagen

Statt abseits des Tagesgeschäfts Konzepte zu entwickeln, wird bei der Durchbruchsmethode auf rasche Erfolge im Tagesgeschäft gesetzt.



"Das Management gibt zwar die Richtung vor, wo Veränderungen gewünscht werden, und sucht die Projektleiter aus der mittleren und unteren Unternehmenshierarchie aus, die Definition konkreter Ziele (beispielsweise die Verdopplung des Umsatzes in einer bestimmten Produktgruppe) obliegt aber den Projektteams", schildert Höfler. Die Herausforderung sollte so gewählt sein, dass sie im ersten Moment fast unrealistisch erscheint.

Neue Ziele für alte und erstarrte Strukturen

Die Umsetzung sollte mit den bestehenden Ressourcen erfolgen. Als Hilfe könne sich die Projektleiter über behindernde Firmenregeln wie etwa Öffnungszeiten oder unternehmensinterne Standards hinwegsetzen. "Schaffe einen Raum, der geschäftliche Erfolge ermöglicht, versteckte Potenziale hebt und nicht nur ein Strohfeuer entfacht, sondern ungeahnte Energien freisetzt, lautet die Devise bei Durchbruchsprojekten", sagt Höfler. Zusätzlich treffen sich die Gruppen während der 100 Tage mehrmals, um die Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.



Am Schluss der Projektphase werden die Ergebnisse analysiert und versucht, die daraus gezogenen Schlüsse auf den Arbeitsalltag der gesamten Firma zu übertragen. Damit ein Durchbruchsprojekt aber nachhaltig wirkt, erklärt Höfler, brauche es ein Management, das ein wirkliches Interesse an den Erfahrungen der Projektleiter habe und auch ein kritisches Feedback nicht scheue."



"Die Durchbruchsmethode ist kein Patentrezept und für harte Sanierungen nicht geeignet, aber es ist ein Weg, um vom Denken und Reden ins Handeln zu kommen", betont Höfler.