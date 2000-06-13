Durchlässigkeit zum Studium steigt: Berufsreifeprüfung wurde erweitert

Neben der Matura und der Studienberechtigungsprüfung ist die Berufsreifeprüfung ein dritter Weg, zu akademischen Ehren zu kommen. Seit Einführung dieser Möglichkeit im Herbst 1997 haben mehr als 4.500 Personen die Externistenprüfung in Angriff genommen. Ernst Koller, im Bildungsministerium für Erwachsenenbildung zuständig, spricht gegenüber der "Wiener Zeitung" von einem "bildungspolitischen Volltreffer".



Voraussetzung für eine Berufsreifeprüfung ist eine Lehrabschlussprüfung, eine mindestens dreijährige mittlere Schule, oder eine Krankenpflegeschule.



Neu ist nun, dass auch andere berufliche Ausbildungen anerkannt werden, etwa eine landwirtschaftliche Facharbeiterprüfung, Meisterprüfungen oder etwa eine Steuerberaterausbildung. Während bisher die Sparten Bauhandwerkerschulen, Werkmeisterschulen oder Krankenpflegeschulen im Gesetz als Teilbereichsprüfung für den Fachbereich festgeschrieben waren, werden diese künftig im Verordnungsweg ausgewiesen. Dadurch erhöht sich die Flexibilität enorm, ist Koller überzeugt.



Für ein Berufsreifeprüfungszeugnis müssen Teilprüfungen in Deutsch, Mathematik, einer lebenden Fremdsprache und in einem Fachbereich abgelegt werden. Wobei eben die Prüfung für den Fachbereich entfällt, wenn Abschlüsse in den oben angeführten Bereichen bestehen.



Das Bildungsministerium plant nun eine weitere Verordnung, die die Berufsreifeprüfung weiter erleichtert. Sprachprüfungen wie das Cambridge Certificate und andere europäische Sprachzertifikate der ICC (International Certificate Conference) sollen künftig als Teil-"Matura" anerkannt werden. Diese Verordnung geht in den nächsten Tagen in Begutachtung und soll ebenfalls ab September gelten.



"Damit werden zum ersten Mal sprachliche Bildungsangebote in der Erwachsenenbildung mit schulischen Abschlüssen gleichgesetzt", sieht Koller darin einen "großen Erfolg für die Erwachsenenbildung".



Dass es sich bei der Berufsreifeprüfung tatsächlich um ein Angebot in erster Linie an Berufstätige handelt, belegt auch eine Studie des ÖIBF und des ibw: demnach gehen 89 Prozent der Lehrgangsteilnehmer einer Berufstätigkeit nach.



Vorbereitungskurse zur Berufsberechtigungsprüfung werden von Volkshochschulen, Wirtschafts- und Berufsförderungsinstituten angeboten.