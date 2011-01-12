Düsterer Blick in die Zukunft

Die Zukunft sieht, wenn es nach dem deutschen Sender ZDF geht, wahrlich traurig aus: Die Spitäler behandeln nur noch Menschen mit Privatversicherungen. Die Alten müssen ihr Hab und Gut verkaufen, um sich ihre Pflege leisten zu können. Auf den Straßen herrscht Anarchie, da es keine Sozialleistungen mehr gibt. Immer mehr Menschen fallen unter die Armutsgrenze und können sich Bildung für ihre Kinder nicht mehr leisten. Der Staat wird total überwacht. "2030 - Aufstand der Jungen" ist Fiktion, aufgebaut auf realen Fakten. Die demografische Entwicklung nahm der Sender bereits im Jahr 2007 zum Anlass für einen dreiteiligen Fernsehfilm namens "2030 - Aufstand der Alten". Der damalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender bezeichnete den mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Dreiteiler gar als "Demografie-Krimi": Die Bundesregierung tritt im genannten Jahr geschlossen zurück. Ein Drittel der Rentner leben unterhalb der Armutsgrenze. "Freiwilliges Frühableben" wird in die Leistungskataloge der Krankenkassen aufgenommen .. .