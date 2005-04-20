DWS: Österreicher setzen auf Fonds

Die DWS Austria ist eine internationale Fondsgesellschaft, die seit 1995 auf dem österreichischen Markt aktiv ist und seither einen stetigen Anstieg des Fondsvolumens verzeichnet. So ist das von österreichischen Anlegern generierte Volumen an Investitionen in die von DWS angebotenen in- und ausländischen Fonds vergangenes Jahr um 11% und in den ersten Monaten des Jahres 2005 um 5% auf inzwischen 6,3 Mrd. Euro gestiegen. Die Anleger hätten wieder mehr Vertrauen - selbst Aktien wären nicht mehr so "pfui Teufel", und die Investitionen in Fonds mit Aktienanteil steigen, erläutert Vera Pingl-Cervenka, Sprecherin der DWS-Geschäftsführung, im Gespräch mit der " Wiener Zeitung" .



Bei den einst auch von Analysten so favorisierten Biotech-Aktien sei inzwischen "Ernüchterung" eingetreten, meint Pingl-Cervenka. Gute Perspektiven sehe man derzeit in den sogenannten BRIC-Ländern Brasilien, Russland, Indien und China. Die DWS hat daher ein neues Produkt aufgelegt, das in Aktien in diesen Ländern investiert. Was die Märkte in den USA betrifft, sei man eher abwartend und würde speziell im Aktienbereich Europa bevorzugen - "da gibt es mehr Potenzial". In Osteuropa werde "in ausgewählte Länder" investiert, beschreibt Pingl-Cervenka die DWS-Strategie.



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