Dynamisches Jahr für Casinos

Auch der Bruttospielertrag kletterte mit rund 3 Mrd. Schilling (plus 5,3%) in Rekordhöhen. Die Umsatzerlöse lagen 2000 bei 4,39 nach 4,25 Mrd. Schilling. Heuer soll ein Wachstum von 4 bis 5% erzielt werden, sagte Vorstandschef Leo Wallner gestern in der Bilanzpressekonferenz. An Steuern wurden knapp über 2 nach 1,94 Mrd. Schilling erbracht.



Bei der Besucherzahl, die im vergangenen Jahr um 3,3% auf 2,9 Millionen Besucher zurück ging, sei allerdings der Plafonds erreicht, sagte Wallner.



Der Anteil des Geschäfts mit Spielautomaten ist weiter auf 62,5% gestiegen, das Automatenergebnis wuchs 2000 um 9,8% auf 1,88 Mrd. Schilling. An den Jackpot Automaten wurden insgesamt 205,9 Mill. Schilling ausgezahlt.



Derzeit gibt jeder Casino-Besucher rund 1.000 Schilling aus, durch eine Ausweitung des Spielangebotes und der Gastronomie soll dieser Betrag nun erhöht werden. Zuwächse erhofft sich Wallner auch von der Euro-Umstellung, da Gäste aus der Euro-Zone künftig vor dem Spiel nicht mehr wechseln müssten. Das werde die Spielfreudigkeit steigern, so der Vorstandschef zuversichtlich.



Bereits abgeschlossen sei die Euro-Umstellung bei Jetons und Spielmünzen (Token). Die Automaten würden künftig nur noch mit Tokens statt Münzen funktionieren, da die nach Herkunftsland variierende Rückseite de Euro-Münzen zu Prüffehlern der Automaten führe.



Chancen rechnen sich die Casinos auch im virtuellen Geschäft aus: Nach den Österreichischen Lotterien sind seit rund 4 Wochen nun auch die Casinos Austria mit vier Spielen im Internet vertreten. Derzeit liege der Umsatz pro Tag bei rund 3 Mill. Schilling, der Bruttospielertrag belaufe sich auf 160.000 Schilling täglich. "Damit erhält der Fiskus erstmals Einkünfte über das Internetgeschäft", so Wallner. Der Steueranteil beträgt 40%.



In der Casino Austria Gruppe, die auch die internationalen Aktivitäten umfasst, wurde im vergangenen Jahr mit 16,3 Mrd. Schilling um 13,2% mehr umgesetzt. Das EGT erhöhte sich um 2,5% auf 288 Mill. Schilling. Rund 12,5 Millionen Gäste besuchten die Casinos Austria-Betriebe im In- und Ausland.