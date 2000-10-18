E-Learning als Bildungschance der Zukunft

Auf dem Weg zur vernetzten Wissensgesellschaft ist E-Learning ein unverzichtbarer Baustein. In Umsetzung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Lissabon am 23. und 24. März 2000 sollen auch in Österreich bis 2003 virtuelle Bildungsangebote ausgebaut werden.



E-Learning und Internet sollen selbstverständlich werden



Derzeit bestehen neun Bildungsserver der Länder und vier Server des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kunst sowie ein Fernstudium Jus am Fernstudienzentrum Bregenz und zwölf Fachhochschul-Lehrgänge. Noch in dieser Legislaturperiode soll das Angebot an virtueller Bildung weiterentwickelt, das Pilotprojekt "Virtual University" ausgeweitet und das Angebot an Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in den Fachhochschulen ausgebaut werden. Und vor allem: "Der Einsatz von E-Learning und Internet zum Wissenserwerb und zur Vermittlung von Lehrinhalten muss für alle Bürgerinnen und Bürger zur Selbstverständlichkeit werden", wie Bildungsministerin Elisabeth Gehrer gegenüber der "Wiener Zeitung" erklärte (siehe auch Kasten rechts). Für WKÖ-Präsident Christoph Leitl ist Telelearning "eine faszinierende Chance für die Weiterbildung". Denn im verschärften Wettbewerb in der internationalisierten Wirtschaft werden qualifizierte Fachkräfte mehr denn je gebraucht. "Die Imperative des 21. Jahrhunderts lauten Speed, Know-How, Technology, Talent und Motivation", sagt Leitl - und: "Diese Ansprüche sind nur durch lebenslanges Lernen erfüllbar." Sein Pressekonferenz-Gast Trondsen hätte "Learning on Demand" am Standford Research Institute schon länger realisiert - in Österreich bietet das Wirtschaftsförderungsinstitut seit Frühsommer mit dem "TeleWIFI" das "neue Lernen" an: "E-Learning mit dem Wifi bedeutet einen Mix aus Tele- und Präsenzphasen unter dem Motto ,alleine lernen, ohne allein gelassen zu sein´", erklärt Leitl das TeleWIFI-Konzept - und nennt auch dessen Vorzüge: "Es ermöglicht Lernen rund um die Uhr nach eigener Wahl. Arbeiten und Lernen lassen sich durch den Lernort Arbeitsplatz kombinieren. Und die Vervielfachung der Lernorte durch den Computer bedeutet ein flächendeckendes Angebot für alle, die Interesse haben. Fahr- und Reiseaufwände werden im Vergleich zum Präsenzlernen minimiert und das Lerntempo ist individuell gestaltbar." Laut Trondsen macht "E-Learning" den Wissenserwerb mittels elektronischer Medien und digitaler Netzwerke "produktiver, flexibler, persönlicher, wirkungsvoller und engagierter".



TeleWIFI emanzipiert seit Frühsommer erfolgreich Weiterbildungswillige



Mit zwölf Kursen startete das TeleWIFI - bis Ende März hätten "bereits 1.000 User ihre Weiterbildung mit dieser attraktiven Lernform erprobt", so Leitl. 75% der Teilnehmer erklärten, dass sie ihren Telelearning-Kurs weiter empfehlen bzw. wieder einen Kurs besuchen wollen. Der praktizierte Mix aus Telelearning mit zwischengeschalteten Anwesenheitstagen wurde von den TeilnehmerInnen nach dem Schulnotensystem mit 1,3 bewertet. Die Zugriffs-Statistiken zeigten, dass von 6 Uhr früh bis Mitternacht mit Spitzen zwischen 9 und 10 Uhr und 19 bis 22 Uhr gelernt wird.



Dabei wird der gebuchte Kurs vom PC im Büro oder zu Hause aus besucht und die Verbindung zum TeleWIFI über das Internet hergestellt. Im elektronischen Skriptum sind Aufgaben zu lösen, ein Coach überwacht die Lernfortschritte und hilft via E-Mail bei Schwierigkeiten. In diesem Herbst werden vom TeleWIFI Computerkurse, Buchhaltung, Englisch, Elektronik, Elektrotechnik oder auch Mathematik angeboten.