Easey-Index lässt auf sich warten

Im vergangenen Sommer ging das dafür zustände Projektteam davon aus, dass ab Herbst 2004 an der Wiener Börse ein Index für ökologische und soziale Effizienz (Easey-Index) gerechnet wird. "Mit 60%-iger Wahrscheinlichkeit wird es den Index ab Sommer 2005 geben", sagte gestern Reinhard Paulesich, Easey-Projektleiter, zur "Wiener Zeitung". Unter den Emittenten gebe es noch "ein paar Zweifler". Der Fragebogen für die ermittelten potenziellen 37 Emittenten sei beispielsweise für manche zu umfangreich. Woran es abgesehen davon bisher gescheitert ist, könne Paulesich nicht sagen. Mit dem Index soll eine Diskussion über ökologisches und soziales Wirtschaften in Gang gebracht werden. Auf diese Weise könnten im Index gelistete Unternehmen dazu gebracht werden, ihre Tätigkeiten diesbezüglich weiter zu verbessern.