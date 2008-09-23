EasyJet möchte Inlandsrouten der Alitalia

Die EasyJet-Gruppe will aber nicht Alitalias Slots im Fall eines Bankrotts Fluggesellschaft kaufen, sondern erwartet sich, dass die italienische Regierung ihr die Routen als Gegenzug für die Fortsetzung des Dienstes überlässt. Rivale Ryanair, der ebenfalls auf den italienischen Binnenmarkt präsent ist, kommentierte seine Pläne für Italien nicht. (APA)



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