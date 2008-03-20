EBay Österreich schrumpft

"Es wird global betrachtet weniger als ein Prozent treffen", erklärte eBay-Sprecherin Sravanthi Agrawal am Donnerstag. Vom Stellenabbau würden einige Länder stärker betroffen sein als andere, in Europa insbesondere auf Spanien, Belgien und Österreich.



Die heimische Filiale des Auktionshauses ist nicht besonders beliebt, viele Händler und Kunden bevorzugen die Plattform in Deutschland.