EBay Österreich schrumpft

EBay will sich umstrukturieren, was im Klartext bedeutet, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Kunden des Unternehmens, die schon jetzt kaum eine Chance haben, Mitarbeiter zu erreichen, werden darüber nicht glücklich sein. Das Auktionshaus spielt die Maßnahme herunter.
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"Es wird global betrachtet weniger als ein Prozent treffen", erklärte eBay-Sprecherin Sravanthi Agrawal am Donnerstag. Vom Stellenabbau würden einige Länder stärker betroffen sein als andere, in Europa insbesondere auf Spanien, Belgien und Österreich.
Die heimische Filiale des Auktionshauses ist nicht besonders beliebt, viele Händler und Kunden bevorzugen die Plattform in Deutschland.