eBay streicht 400 Jobs in Deutschland

Dieser Schritt sei notwendig, um in einem schwieriger werdenden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.



Der Stellenabbau soll nach den Worten des eBay-Sprechers bis Mitte 2010 über betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Diese würden aber erst ausgesprochen, wenn die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan abgeschlossen seien.



Das Unternehmen befinde sich aber "nicht in einer wirtschaftlichen Notsituation", betonte ein Sprecher. Die Stellenstreichung sei "keine Entscheidung aus der Not heraus".



Deutschland ist der zweitgrößte Markt für eBay weltweit. Die Österreich-Niederlassung von eBay war bereits zu Jahresbeginn 2009 geschlossen worden.