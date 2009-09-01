Ebay verkauft Skype

Wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte, sollen 65 Prozent von Skype für 1,9 Milliarden Dollar an einen Zusammenschluss von Käufern wie Silver Lake, Index Ventures in London und dem Canada Pension Plan gehen.



Insgesamt wird Skype mit 2,75 Milliarden Dollar bewertet; Ebay hatte den Sprachdienst 2005 für 3,1 Milliarden Dollar gekauft. Ebay-Chef John Donahoe hat erklärt, zwischen Skype und den anderen Angeboten seines Konzerns gebe es nicht genügend Synergien.



Die Aktien von Ebay lagen im Verlauf in einem schwachen Umfeld 1,9 Prozent im Minus.



Skype bietet einen kostenlosen Sprach-, Video- und Textdienst für Computernutzer an. Bei dem Anruf eines regulären Telefons fallen dagegen Gebühren an. Der Umsatz des Unternehmens stieg 2008 um 44 Prozent auf 551 Millionen Dollar, gemeldet waren am Ende des Jahres 405 Millionen Benutzer.



Die Mutter Ebay leidet derzeit unter einer schwindenden Nachfrage im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Experten zufolge kann sich Ebay nach dem Verkauf des Skype-Anteils auf sein Geschäft mit Online-Versteigerungen und dem Bezahldienst PayPal konzentrieren.



(Reuters)