Eben doch nicht im Griff

Denn er hat sich wieder einmal kräftig danebenbenommen und Stefan Maierhofer in der Kabine beschimpft, weil dieser einen Elfer geschossen hat, den Arnautovic schießen wollte. Und sein Selbstvertrauen verbietet es dem Werder-Legionär, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass womöglich auch er vergeben hätte. Es ist anzunehmen, dass Arnautovic bei den kommenden Länderspielen nicht dabei sein wird, auch wenn dem bald 22-Jährigen danach alles furchtbar leid tat. Dabei meinte er noch, dass er sich jetzt viel besser im Griff hätte. Ein Irrtum.