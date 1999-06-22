Echerer Mercedes (Grüne): Von Reichenau bis Brüssel

Geboren wurde Mercedes Echerer am 16. Mai 1963 in Linz als Tochter eines österreichischen Vaters und einer ungarischen Mutter. Sie wurde demgemäß konsequent zweisprachig erzogen und lernte in der



Folge Englisch, Französisch und Spanisch, was sie gleichsam als echte Europäerin ausweist · und ihr ermöglichen wird, das Gros der EU-Verhandlungsmaterialien jeweils im Original zu studieren. In



frühester Jugend war ihr großer Traum, klassische Tänzerin zu werden, doch standen dem ihre Knochenstruktur und ihr Körperbau entgegen. So wollte sie sich quasi mit Musicals bescheiden und besuchte



die Klasse der Tanzlehrerin Anna Vaughan, deren Mann am Landestheater Linz tätig war.



So hatte Echerer, ehe sie es sich versah, den Fuß auf den Brettern, die bekanntlich die Welt bedeuten. Immer wieder einmal sprang sie ein und machte so auch mit dem Sprechtheater Bekanntschaft. Wenig



später konnte man "die Echerer" in Salzburg in "Anatevka" sehen, was ihr aber nicht nur positive Resonanz einbrachte. Die Gewerkschaft nämlich wurde auf den Umstand aufmerksam, daß sie keine geprüfte



Ausbildung besaß, weshalb ihr Auftritt in einem Stück vom jeweiligen Theater immer extra begründet werden mußte. Erst Mitte der 80er Jahre, bereits Ensemblemitglied des Volkstheaters, konnte sie die



Prüfung nachholen und war ergo dieses Problems enthoben.



Ihr nächster Karriereschritt war das Musical "Cats" am Theater an der Wien, doch nach knapp eineinhalb Jahren stieg sie dort aus, "weil ich merkte, daß ich beim Hundefutterkaufen schon miaute". Sie



fuhr nach Deutschland zum Vorsprechen, und, Ironie der Geschichte, dort erfuhr sie, daß jemand wie sie von Paul Blaha am Wiener Volkstheater gesucht wurde. Also zurück nach Wien, wo sie anstandslos



genommen wurde und in Nestroys "Der alte Mann mit der jungen Frau" ihren ersten großen Erfolg feierte: "Es war wie ein Traum. Ich spielte an der Seite ganz großer Schauspieler und bekam standing



ovations · und eine umfangreiche FAZ-Kritik." Erste Filmangebote stellten sich ein, doch Echerer blieb dem Theater treu. 1990 wechselte sie an die Josefstadt, ein Jahr später wurde sie als



Moderatorin der ORF-Kunststücke auch dem TV-Publikum weithin bekannt.



Gegen Kernkraft



Was aber treibt eine erfolgreiche Künstlerin in die Politik? "Ich habe mich immer wieder für verschiedene Anliegen, etwa für SOS-Mitmensch, für die Opfer von Vergewaltigung und Kindesmißbrauch und



gegen Atomkraft, engagiert, und da konnte es nicht ausbleiben, daß ich auch mit vielen Grünpolitikern in Kontakt kam. Wir hatten von Anfang an viele gemeinsame Interessen, vor allem erschienen mir



die Grünen als die einzige Partei, die wirklich konsequent gegen die Atomkraft auftreten, weshalb ich das Angebot, für die Grünen zu kandidieren, auch gerne annahm." Das Engagement gegen die



Kernkraft ist denn auch eines der zentralen Themen, dessen Echerer sich annehmen will. Weiters geht es ihr um eine faire Osterweiterung der EU und, naheliegenderweise, um die Kunst.



Vereinfachte Struktur für Kunst und Kultur



In Sachen Kunst und Kultur bedürfe es, so Echerer, dringend einer vereinfachten Struktur. Derzeit herrsche auf dem Gebiet ein undurch