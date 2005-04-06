VW-Vorstandschef Bernd Pischetsrieder betonte am Montagabend in Kopenhagen, dass die beiden viele Komponenten gemeinsan haben. Der Konzern hofft vor allem mit dem in Brasilien produzierten "Fox" - der zum Einstiegspreis von 8.950 Euro ab April in Deutschland angeboten wird - auf Zulauf im Kleinwagensegment besonders von jungen Kunden.



Der neue Polo ist zu seinem 30. Geburtstag von den Außenmaßen her schon so groß wie ein Golf II geworden. Der Fox ist allerdings auch nur knapp acht Zentimeter kürzer.



Ziel beim Fox sei es gewesen, ein vollwertiges Automobil mit einem möglichst niedrigen Einstandspreis zu konzipieren.



Insgesamt erwartet VW in den kommenden Jahren in Europa eine stark steigende Nachfrage im preisgünstigen Kleinwagensegment.