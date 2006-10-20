EconGas verdoppelt Gewinn

Der letzte Winter war der kälteste seit zehn Jahren. Im Januar lagen die Temperaturen 3,4 Grad unter dem Langzeitdurchschnitt. Dass es dabei keine Lieferschwierigkeiten für die österreichischen Kunden gegeben hat, erklärt EconGas-Geschäftsführer Michael Peisser mit den großen Speicherkapazitäten Österreichs. Diese seien "die Basis eines seriösen Versorgungssystems". Dadurch können Liefereinschränkungen der Produzenten umgangen werden. Im Januar hatte Russland aufgrund des Gasstreits mit Kiew die Lieferungen in die Ukraine eingestellt. Die Folge waren Versorgungsengpässe in einigen europäischen Ländern.

Erfolge in Deutschland

Ein Gutteil des Mengenwachstums bei Econgas kommt aus den Auslandsgeschäften, die um 92,3 Prozent gesteigert werden konnten. Besonders stolz ist der zweite Geschäftsführer Jesco Kistowski auf die Geschäfte in Deutschland und Italien, wo mit neu gegründeten Tochterunternehmen gute Erfolge erzielt werden konnten. Zahlen wollte er zwar keine nennen, sagte aber, EconGas werde "von den lokalen Anbietern ernst genommen". Hier profitieren die Österreicher vor allem von den niedrigeren Gaspreisen und erhoffen sich weitere Chancen durch die EU-Beschleunigungsrichtlinie, die die totale Liberalisierung des Gasmarktes bis Juli 2007 vorsieht.

Gaslieferungen bis 2027

Um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, wurden mit der russischen Gazexport Lieferverträge bis 2027 geschlossen. Debei hat EconGas die OMV als Partner der Gazprom-Tochter abgelöst. Jährlich werden rund sieben Mrd. Kubikmeter Erdgas aus Russland importiert, drei Viertel davon von EconGas.