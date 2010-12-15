Edel-Tourismus in der Opernwelt

Wie gesagt: Präsentierte. Und darin steckt das Problem. Denn Ioan Holender neigte bisher in der Öffentlichkeit - die daraus einen nicht unbeträchtlichen Lustgewinn zog - eher dazu, Dinge zu demontieren, massakrieren oder ramponieren, mindestens aber zu kritisieren. Und davon zeugen in der neuen Sendung allenfalls Residuen. Stimmt schon: Holender gewinnt als Gesprächspartner Opernmächte wie Sängerin Waltraud Meier, Stardirigent Daniel Barenboim, Neo-Staatsoperndirektor Dominique Meyer. Um die Sendung leicht und locker zu halten, wird aber weitestgehend auf Substanz verzichtet - wenn das Gespräch nicht überhaupt ins Gegenstandslose driftet. Ex-Staatsopernchef trifft Nachfolger: Da hätte man sich mehr erhofft als die Frage, warum die Saison-Eröffnung an der Scala ein "herausragendes Ereignis" ist.



Aber vielleicht darf Holender, in kulturtouristischem Dienste, ja nicht weiter. Von den Protesten vor der Scala erfährt man nur sekundenkurz: Hier wurde gegen Einsparungen demonstriert. Und gleich glotzt die Kamera in ein pralles Premieren-Dekolleté.



Apropos Schauwerte. Gut gefilmt ist das ja. Flotte Schnitte, Hochglanz-Panoramen: Da kriegen Wohnzimmermenschen schon Fernweh. Stärker schmerzt jedoch die Seichtheit.