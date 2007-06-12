Edelkitsch aus gutem Hause

Der Film, der am Montagabend auf MDR zu sehen war, hat auch eine Handlung: Adelige Modeschöpferin verliebt sich unglücklich in schönes Mannequin. Doch ist diese Geschichte nicht besonders wichtig. Was zählt, sind die großen Gefühle und die pathetischen Gesten.



Das Ganze ist also ein einziger Kitsch. Nur sollte man nicht übersehen, dass Fassbinder das so gewollt hat. Ohne Wenn und Aber inszenierte er ein Melodram, und sechs ausgezeichnete Schauspielerinnen wirkten mit sichtlicher Lust am Kitschigsein darin mit.