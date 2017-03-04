Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kommende Woche am 8. März ist der Internationale Frauentag. Wir haben uns entschlossen, aus diesem Tag eine Woche zu machen, und die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen besonders in den Vordergrund zu rücken. Die Redaktion der "Wiener Zeitung" ist zu 48 Prozent weiblich. Die Kolleginnen haben sich – auf Initiative von Solmaz Khorsand - für die Ausgaben zwischen 4. und 9. März etliche Schwerpunkte überlegt, und bestimmen auch die Redaktionskonferenzen. Die sind ohnehin längst keine Männerdomäne mehr, in den kommenden Tagen aber halt gar nicht.

Ich freue mich darauf, und bin überzeugt, Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden nach dieser Woche die ständigen Leistungen unserer Kolleginnen schärfer konturiert wahrnehmen.

Ihr

Reinhard Göweil

Chefredakteur