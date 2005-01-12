Das Berufsförderungsinstitut Wien (bfi Wien) lädt am 9. Februar 2005 zu einem Tag der offenen Tür im Bereich EDV (elektronische Datenverarbeitung) und Informationstechnologien (IT) ein. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, mit den Trainerinnen und Trainern und dem bfi Wien-EDV-Team vor und nach den Schnupperkursen in entspannter Atmosphäre zu plaudern und Einblick in die methodischen und didaktischen Konzeptionen des EDV-Unterrichts am bfi Wien zu bekommen.



Zusätzlich gibt es bei jeder Buchung eines Kurses aus dem Bereich EDV und IT an diesem Tag vor Ort einen Rabatt von fünf Euro. Zudem gibt es Einstufungstests zu verschiedenen Programmen sowie Informationen zu den in den Kursen verwendeten Lernunterlagen und zu dem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot.



Für die 30-minütigen kostenlosen Schnupperkurse bietet das bfi Wien auf seiner Homepage (http://www.bfi.at ) ein Online-Voting an, um dem spezifischen Bedarf nach Informationen gerecht zu werden. Wünsche nach speziellen Themen können so bekannt gegeben werden. Bei ausreichendem Interesse wird ein kostenloser Schnupperkurs organisiert, und die Interessenten erhalten eine E-Mail mit den genauen Zeiten. Der Hintergrund: Nachgefragt würden zunehmend Kurse zu EDV-Spezialthemen, Kurse, die Basiswissen vermitteln, würden immer weniger gebucht, wie Josef Ranftl, beim bfi für Marketing und Kommunikation zuständig, erklärt.



Die Rabatt-Aktion hat das bfi bereits im vergangenen Herbst angeboten, damals im Rahmen eines "bfi-Sprachcafes", das sich großer Beliebtheit erfreut hat, so Ranftl.



Online-Voting:



www.bfi-wien.or.at/einstufungstests/edv_infotag.php



Termin: Mittwoch, 9. Februar 2005



Zeit: 17.00 - 20.00 Uhr



Ort: bfi Wien, Schönbrunner Straße 213, 1120 Wien