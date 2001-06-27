Ehrenzeichen an Fehr, Bauer

Aus den Händen der Bundesminister Martin Bartenstein (Wirtschaft und Arbeit) und Karl-Heinz Grasser (Finanzen) erhielt McDonald´s Franchisenehmer Friedrich Fehr das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Während seiner Unternehmerlaufbahn hat Fehr u.a. bei McDonald´s Österreich ein Mindestgehalt von 12.000 Schilling eingeführt und war 1987 Mitbegründer des ersten "Ronald McDonald"-Hauses in Österreich, eine karitative Einrichtung, die Eltern krebskranker Kinder ein "zu Hause auf Zeit" in der Nähe ihrer Kinder während deren Spitalsbehandlung ermöglicht.



Das "Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" wurde von Bartenstein nach Entschließung von Bundespräsident Thomas Klestil an Bernhard R. Bauer, Geschäftsführer der Bayer Austria Ges.m.b.H. und Landessprecher der Bayer-Gruppe in Österreich, verliehen. Gewürdigt wurde damit Bauers Engagement für die Wirtschaft vor allem im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Bauer ist u.a. auch ehrenamtlich für die Industriellenvereinigung, für die Deutsche Handelskammer sowie für die Gesellschaft für Chemiewirtschaft tätig.