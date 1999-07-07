Ehrenzeichen für Jürgen Schrempp

Stabilität und Wohlstand könnten nur durch eine weltweit vernetzte Wirtschaft garantiert werden, sagte DaimlerChrysler-Vorstandsvorsitzender Jürgen Schrempp am Montag abend in Wien anläßlich des



50jährigen Jubiläums der Organisation für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (OIER). Die Schaffung eines transatlantischen Marktes unter Einbeziehung der mittel- und osteuropäischen Länder sei



vorrangig. Der Aufbau von Barrieren würde den Blick auf den Aufbau dieses Marktes mit 600 Mill. Menschen und einer Kaufkraft von 16.000 Mrd. Dollar verstellen. Die Unternehmen müßten jedoch einen



Beitrag zur Globalisierung leisten, wenn sie international Erfolg haben wollten. Gestern wurde Schrempp das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.



Bundespräsident Thomas Klestil unterstrich u.a. Schrempps Engagement bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in Österreich.