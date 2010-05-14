Eidechsen wird es zu heiß

Barry Sinervo kam diesem Umstand auf die Spur, als er das Schicksal von 48 Eidechsen-Arten in 200 Gebieten Mexikos untersuchte. Seit 1975 waren zwölf Prozent dieser Arten verschwunden. Stutzig machte den Ökologen, dass in keinem einzigen Fall der Lebensraum der ausgestorbenen Eidechsen verschwunden war. Ganz im Gegenteil lebten die meisten der inzwischen verschwundenen Arten in Nationalparks oder anderen Schutzgebieten.



Eindeutiges Ergebnis



Den Klimawandel entlarvten die Forscher mit einem Experiment als Schuldigen für das Sterben der Eidechsen: Sie bauten Apparate, die sich bei einem Sonnenbad ähnlich erwärmen wie eine Eidechse. Jeweils vier Monate lang standen die Geräte in Gebieten, in denen die Eidechsen entweder bereits verschwunden waren oder noch munter über die Erde flitzten. In den Apparaten registrierte ein Chip die Temperatur. Das Ergebnis des Experiments war eindeutig: In allen Regionen, in denen die Eidechsen verschwunden waren, zeigten die Chips einen dramatischen Rückgang der Zeiten mit Temperaturen, in denen die jeweilige Eidechsen-Art jagt.



Laut Sinervo und seinen Kollegen ist kaum noch zu verhindern, dass bis zum Jahr 2050 weltweit sechs Prozent aller Eidechsen-Arten aussterben. Besonders stark dürfte die Insel Madagaskar betroffen sein. Bis 2080 schnellt diese Zahl auf 20 Prozent, falls nicht doch rasche Maßnahmen gegen den Klimawandel vielen der Aussterbekandidaten das Überleben ermöglichen.