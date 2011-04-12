Eiertanz um den Spielplan

Daher verwundert die Programmierung der kommenden Saison umso mehr: Die Anzahl der Tanzpremieren des Wiener Staatsballetts - dazu zählt aufgrund der zusammengelegten Ensembles auch die Volksoper - wurde halbiert: Von acht auf vier, die Vorstellungen von 55 in der aktuellen Saison auf 49 gekürzt - zum Großteil zu Gunsten der Oper. Und trotz Lobgesängen vom Staatsopern-Boss Dominique Meyer für die Arbeit seines Ballett-Chefs Manuel Legris.



Ein enttäuschender Rückschritt nach einer vielversprechenden ersten Ballett-Saison, der hoffentlich das einzige



Déjà-vu an Ioan Holenders Zeiten und seiner Tanz-Ignoranz bleibt. Und hoffentlich kein Trend, der sich in der Wiener Ballettwelt durchzusetzen vermag. Denn auch das Theater an der Wien hat seine Tanz-Gastspiele internationaler Starchoreographen wie John Neumeier stark reduziert: nämlich auf null.