Die Fußballer des FC Bayern können sich auf etwas gefasst machen. Mit ausschweifenden Disco-Besuchen ist spätestens jetzt Schluss. Neo-Trainer Louis van Gaal hat Informationen über Szene-Treffs gesammelt und Lokalkontrollen angekündigt. "Das habe ich schon beim FC Barcelona gemacht, das mache ich auch hier", sagt er. Auf Spieler, die es mit der Disziplin nicht so genau nehmen, kann das schon bedrohlich wirken. So schlecht können Van Gaals Methoden nicht sein, immerhin haben sie ihm schon so manchen Erfolg beschert. Die Frage, ob die Überwachung des Privatlebens notwendig ist, stellt man lieber nicht. Fußballer in diesen Sphären sind gut bezahlte Profis, die die Hoffnungen vieler Menschen tragen. Nur mit dem Tragen von Eigenverantwortung haperts manchmal. Eigentlich bedenklich.