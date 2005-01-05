Eilpost-Boom in Osteuropa

Die internationalen Paketzusteller haben sich auf die erfolgte fünfte EU-Erweiterung gut vorbereitet. "Wir haben ein erweitertes Dienstleistungsangebot in allen 25 Mitgliedstaaten eingeführt" erklärt Thomas Gebhard, Vice President Business Development bei UPS Europa zur "Wiener Zeitung".



Dahinter stehe ein vollständig integriertes Boden- und Luftnetzwerk, hoch entwickelte Technologie und Versandsysteme sowie ein Team erfahrener Mitarbeiter, so Gebhart. Weil die zehn neuen Mitgliedsländer wirtschaftlich enorm expandieren, bieten sie Unternehmen enorme Möglichkeiten für Wachstum. UPS sei in der Region bereits seit mehr als zehn Jahren aktiv und mittlerweile bestens positioniert.



Seit dem 1.Mai 2004 können Sendungen ganz bequem und ohne aufwendige Dokumentation ihre Empfänger erreichen, stellt Gebhart fest. Natürlich würden sich die Bedürfnisse der Kunden stetig ändern, UPS arbeite aber daran, diesen auch weiterhin gerecht zu werden, so Gebhart. Mit den neuen Serviceoptionen in die bzw. aus den zehn neuen EU-Staaten gewährleiste UPS eine vollständige Gebietsabdeckung und stelle seinen Kunden innerhalb der EU optimale Versandmöglichkeiten zur Verfügung.



Im Wesentlichen hat UPS das Serviceportfolio, welches den Kunden in den bisherigen EU-Staaten bereits bestens bekannt ist, Versendern in den neuen EU-Ländern zugänglich gemacht. "Es reicht von vielfältigen Expressdienstleistungen mit der Zustellung am nächsten Arbeitstag vor 9.00 Uhr, vor Mittag oder während des Tages mit Geld-zurück-Garantie auf die Versandtarife bis hin zum wirtschaftlichen und zuverlässigen Standard Service mit planmäßigen Laufzeiten, wobei der Tag der Zustellung von der Entfernung abhängig ist", erklärt Gebhart. Außerdem biete UPS durch seinen Geschäftsbereich Supply Chain Solutions EU-weit maßgeschneiderte Lösungen für die Bereiche Lieferketten, Ersatzteillogistik und Distribution sowie Dienstleistungen für den multimodalen Frachttransport.



Der Paketzusteller UPS gilt als größter Express- und Paketzustelldienst der Welt und als führender Anbieter spezialisierter Transport- und Logistikservices. Im Jahr 1907 in Seattle, Washington gegründet, erzielte das Unternehmen im Jahr 2003 mit 357.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 33,5 Milliarden US-Dollar. Täglich stellt UPS knapp 14 Millionen Pakete und Dokumente zu. In Europa ist das Unternehmen bei weitem nicht so groß, beschäftigt aber auch hier 26.500 Mitarbeiter. Der Fuhrpark beträgt alleine in Europa 9.700 Fahrzeuge, Zustellfahrzeuge, Lkws, Zugmaschinen und Motorräder.