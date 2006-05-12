Ein alter Kompromiss im neuen Kleid

Und das könnte auch diesmal der Fall sein. Haider will den "sozialen Frieden" in Kärnten nicht gefährden. Er hofft, dass die Landeswahlbehörde nächste Woche die Zustimmung für eine Volksbefragung gibt. Er sei aber auch bereit, eine Befragung über das "Karner-Papier" durchzuführen.



Doch eines ist für ihn jetzt schon klar, nämlich dass die von Schüssel vorgelegte Verordnung "verfassungswidrig" sei. In 56 der insgesamt 158 Ortschaften würden nur noch zwei bis drei Menschen wohnen.



Ein anderen Umstand kritisiert Slowenenvertreter Rudi Vouk. In vielen der angeführten Ortschaften liege der Slowenenanteil bei höchstens fünf Prozent. Das Karner-Papier entbehre daher jeder Logik.



Schüssel und Haider erwarten nun vom jeweils anderen "Beweglichkeit". Doch keiner der beiden hat einen Grund, dem anderen entgegen zu kommen.