Ein ambitionierter Start

Das schon bisher aktive Uefa-Lizenzierungsverfahren konnte gegen ungleiche buchhalterische Voraussetzungen nur wenig ausrichten. Ob sich ein Klub auf Pump einen Luxuskader leistet oder nachhaltig wirtschaftet, war offensichtlich kein Kriterium für die Teilnahme an den europäischen Elitebewerben. Dass das neue Uefa-Programm dabei künftig einen Unterschied macht, muss erst bewiesen werden. Es ist aber immerhin ein ambitionierter Anfang.



Siehe auch:Europa bekommt einen Rechenstift