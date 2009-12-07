Ein Bär aus Eis

Zum Auftakt des Klimagipfels steht im Zentrum von Kopenhagen die gigantische Skulptur eines Eisbären. Der Bildhauer Mark Coreth hat den weißen Bären aus Packeis gemeißelt. Coreth möchte das Publikum dazu animieren, mit der Arktis Kontakt aufzunehmen.
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In der Arktis sind die Folgen des Klimawandels schon zu spüren, heißt es von der internationalen Naturschutzorganisation WWF. Die globale Erwärmung bedroht die Heimat des Eisbären, das Packeis der Arktis, welches das Polarmeer rund um den Nordpol bedeckt. Die bestehende Populationen von weltweit 20.000 bis 25.000 Eisbären soll in den nächsten 45 Jahren um mindestens 30 Prozent schrumpfen, befürchtet die Weltnaturschutzunion IUCN.