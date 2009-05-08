Ein Besuch im Cern

Nicht jeder hat eine Vorstellung davon, was in Cern geschieht. Ein Amateurvideo dokumeniert einen Besuch im Cern, das vor allem mit seinen großen Teilchenbeschleunigern bekannt wurde, mit deren Hilfe der Aufbau der Materie erforscht wird. Im Vorjahr war der Large Hadron Collider (LHC) in Betrieb genommen worden, musste aber schon nach einer Woche wegen technischer Pannen wieder abgeschaltet werden.