Ein Besuch in der Anatomie

Das wäre weiters nicht schlimm und kommt auf Ö3 ab und zu vor. Interessant ist nur, dass es dabei so gut wie immer um Sendungen geht, die im ORF laufen. Sendungen auf Pro7, RTL oder auf einem anderen Sendern werden dabei ausgeblendet, auch wenn diese durchaus als TV-Event durchgehen würden und somit würdig wären, im "Wecker" besprochen zu werden. Über die Gründe, die dieser eigenartigen Tendenz in der Wahrnehmung hat, kann man nur spekulieren. Vielleicht haben ja die Kollegen von Ö3 grundsätzlich weder Sat- noch Kabelanschluss, können also nichts dafür. Oder aber die TV-Berichterstattung auf Ö3 dient gar nicht einer objektiven Information für die Hörer, sondern nur dazu, um Stimmung für das eigenen Produkt zu machen. Aber das wäre natürlich eine Unterstellung, die wir hier nicht wagen. Denn das Objektivitätsgebot im ORF kennt keine Ausnahme, auch nicht für Wortbeiträge, die sich nur einer Lappalie wie dem TV-Programm widmen.