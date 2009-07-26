Ein Bier gegen den Rassismus

Der Fall löste eine Diskussion über die Beziehungen zwischen den Rassen in den USA aus. Obama schaltete sich mit der Äußerung in die Debatte ein, die Polizei habe dumm gehandelt, was ihm heftige Kritik von Polizeigewerkschaften eintrug.



Der US-Präsident telefonierte später mit beiden Männern und lud sie auf Vorschlag Crowleys auf ein Bier ins Weiße Haus ein. Er nehme die Einladung mit Freuden an, erklärte Gates auf seiner Internetseite.



Der Vorfall, der den Konflikt auslöste, ereignete sich bereits am 16. Juli. Gates kehrte an diesem Tag von einer China-Reise zurück und brach die Tür seines Hauses in Cambridge/Massachusetts auf, weil diese klemmte. Eine Passantin sah dies und rief die Polizei, weil sie einen Einbruch vermutete. Als die Polizei mit Gates sprach, kam es zu einem heftigen Wortgefecht und schließlich zur Festnahme sowie zu einer inzwischen zurückgenommenen Anzeige wegen ungebührlichen Verhaltens.